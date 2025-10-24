DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.220 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,64 +1,0%Gold4.129 +0,1%
So bewegt sich Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

24.10.25 16:08 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 241,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
190,40 EUR -2,40 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 241,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 243,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 240,60 EUR. Bisher wurden heute 36.112 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 17,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,21 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,817 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 843,20 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

