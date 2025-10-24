Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 239,30 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Sartorius vz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 239,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 240,60 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 240,60 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.457 Stück gehandelt.
Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 22,02 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 44,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,817 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 258,50 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 16.10.2025. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 843,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,92 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Sartorius vz Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
