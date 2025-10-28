Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Dienstagnachmittag zu

Sartorius vz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 240,20 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 240,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 244,10 EUR. Bei 237,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 33.314 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,57 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,87 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,817 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 843,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,25 Prozent gesteigert.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 vorlegen.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

