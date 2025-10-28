Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag freundlich
Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 239,20 EUR zu.
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 239,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 239,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 1.340 Stück.
Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,07 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 44,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 258,50 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 16.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 843,20 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 793,60 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Sartorius vz Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
