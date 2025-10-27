Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 242,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 242,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 242,70 EUR. Bei 242,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3.716 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 45,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,817 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 258,50 EUR.

Am 16.10.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 843,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

