Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag stärker

30.10.25 12:04 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 240,50 EUR.

Sartorius AG St.
190,40 EUR 0,20 EUR 0,11%
Das Papier von Sartorius vz legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 240,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 245,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,40 EUR. Zuletzt wechselten 37.885 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,41 Prozent hinzugewinnen. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,96 Prozent.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,813 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 258,50 EUR.

Am 16.10.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 843,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 22.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

