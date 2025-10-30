DAX24.115 ±-0,0%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.781 -0,7%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1564 -0,4%Öl64,91 ±0,0%Gold3.997 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
So entwickelt sich Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

30.10.25 16:08 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 238,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
190,40 EUR 0,20 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 238,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 237,90 EUR. Mit einem Wert von 239,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.315 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 22,64 Prozent zulegen. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,26 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,813 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 843,20 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 793,60 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet

Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen