Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 238,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 238,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 237,90 EUR. Mit einem Wert von 239,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.315 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 22,64 Prozent zulegen. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,26 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,813 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 843,20 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 793,60 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet

Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor