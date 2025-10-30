Schneider Electric erhöht Umsatz - Fabrikautomatisierung erholt sich
Von Nina Kienle
DOW JONES--Schneider Electric ist mit seinem Kerngeschäft der Industrieautomatisierung wieder auf Wachstumskurs. Der französische Technologiekonzern steigerte den Umsatz im dritten Quartal organisch um 9 Prozent auf 9,72 Milliarden Euro, wie er mitteilte. Damit wurde die vom Unternehmen erstellte Konsensschätzung der Analysten von 9,78 Milliarden Euro allerdings verfehlt.
Im Bereich Energiemanagement stieg der Umsatz auf organischer Basis um 9,7 Prozent auf 8,04 Milliarden Euro. Das Geschäft profitierte erneut vom stark wachsenden Geschäften mit Rechenzentren.
Der Umsatz in der Industrieautomatisierung stieg auf organischer Basis um 6,0 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro.
Alle Regionen trugen zum Wachstum im Quartal bei, so der Konzern. Nordamerika verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von 14,5 Prozent, während das Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum um 6,4 Prozent zulegte, so der Konzern weiter.
Schneider Electric bekräftigte seinen Ausblick auf das Gesamtjahr auf Basis der anhaltend starken Nachfrage. Angestrebt wird weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent, ein bereinigtes organisches EBITA-Wachstum von 10 bis 15 Prozent sowie eine organische Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge um 0,5 bis 0,8 Prozentpunkte.
Die Gruppe wird am 11. Dezember einen Kapitalmarkttag abhalten.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2025 03:34 ET (07:34 GMT)
