Vor EZB-Entscheid: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
VW-Aktie klettert: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk
Schneider Electric erhöht Umsatz - Fabrikautomatisierung erholt sich

30.10.25 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
249,10 EUR -9,20 EUR -3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Nina Kienle

DOW JONES--Schneider Electric ist mit seinem Kerngeschäft der Industrieautomatisierung wieder auf Wachstumskurs. Der französische Technologiekonzern steigerte den Umsatz im dritten Quartal organisch um 9 Prozent auf 9,72 Milliarden Euro, wie er mitteilte. Damit wurde die vom Unternehmen erstellte Konsensschätzung der Analysten von 9,78 Milliarden Euro allerdings verfehlt.

Im Bereich Energiemanagement stieg der Umsatz auf organischer Basis um 9,7 Prozent auf 8,04 Milliarden Euro. Das Geschäft profitierte erneut vom stark wachsenden Geschäften mit Rechenzentren.

Der Umsatz in der Industrieautomatisierung stieg auf organischer Basis um 6,0 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro.

Alle Regionen trugen zum Wachstum im Quartal bei, so der Konzern. Nordamerika verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von 14,5 Prozent, während das Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum um 6,4 Prozent zulegte, so der Konzern weiter.

Schneider Electric bekräftigte seinen Ausblick auf das Gesamtjahr auf Basis der anhaltend starken Nachfrage. Angestrebt wird weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent, ein bereinigtes organisches EBITA-Wachstum von 10 bis 15 Prozent sowie eine organische Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge um 0,5 bis 0,8 Prozentpunkte.

Die Gruppe wird am 11. Dezember einen Kapitalmarkttag abhalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 03:34 ET (07:34 GMT)

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Schneider Electric S.A.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Schneider Electric OutperformBernstein Research
21.10.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Schneider Electric OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Schneider Electric BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Schneider Electric BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Schneider Electric OutperformBernstein Research
14.10.2025Schneider Electric OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Schneider Electric BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Schneider Electric BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Schneider Electric OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Schneider Electric Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Schneider Electric NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.02.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
20.02.2025Schneider Electric SellGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
10.01.2025Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets
26.11.2024Schneider Electric UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schneider Electric S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen