SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger schicken SCHOTT Pharma am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 18,12 EUR.

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 18,12 EUR ab. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,98 EUR nach. Mit einem Wert von 18,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.888 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2025 bei 17,90 EUR. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 1,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,159 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 256,46 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 253,59 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

