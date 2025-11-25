SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma macht am Mittag Boden gut

So bewegt sich SCHOTT Pharma

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 18,66 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 18,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 18,68 EUR. Mit einem Wert von 18,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.542 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei 30,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 4,07 Prozent wieder erreichen.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 28,92 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 256,46 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,00 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

