Apple-CEO Tim Cook begeistert: AR bietet enorme Möglichkeiten

• Apple hat noch kein AR-Gerät präsentiert• Apple-Fans mit großen Erwartungen• CEO Tim Cook sieht großes Potential bei AR-Technologie

Es war im Januar 2007, als der damalige Apple-CEO Steve Jobs das erste Smartphone der iPhone-Reihe vorstellte, das in den folgenden Jahren den Handy-Markt revolutionieren sollte. Auch beim "Next Big Thing" der Tech-Branche könnte der Konzern aus Cupertino eine wichtige Rolle spielen, denn viele setzen ihre Hoffnungen diesbezüglich auf Augmented Reality (AR). Die Fan-Gemeinde rund um Apple hofft etwa, dass Apple noch im laufenden Jahr ein erstes Augmented-Reality-Headset präsentieren wird.

Dies wäre dann Apples erste große Produktneuheit, seit 2015 die Apple Watch gelauncht wurde. Außerdem würde Apple damit einen ersten Schritt ins sogenannte "Metaverse" machen, eine dreidimensionale interaktive und immersive Umgebung, auf die Menschen über verschiedene Geräte zugreifen können. Mit einem AR-Gerät etwa könnte man auf diese virtuelle Welt zugreifen, wobei man hierbei immer noch die physische Welt wahrnehmen würde - im Gegensatz zu einem Virtual-Reality-Headset, welches es ermöglichen soll, gänzlich in das Metaverse einzutauchen.

Die großen Erwartungen der Apple-Fans erhielten jüngst aber einen leichten Dämpfer. Denn bei Apples unternehmenseigener Entwicklerkonferenz WWDC (Worldwide Developers Conference) im Juni 2022 wurde enttäuschenderweise kein AR-Headset vorgestellt.

Tim Cook setzt auf AR

In einem Interview mit "China Daily", das Tim Cook am Rande der WWDC 2022 gab, betonte der Apple-Chef jedoch, welche große Bedeutung er der Augmented Reality beimisst und wo die Herausforderungen liegen: "Wie sie wahrscheinlich schon wissen bin ich in Bezug auf AR unglaublich begeistert und der wesentliche Faktor bei jeder Technologie, einschließlich AR, ist es, dabei die Menschlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Und genau hierauf konzentrieren wir uns jeden Tag."

"Derzeit haben wir beispielsweise über 14.000 AR-Kit-Apps im App-Store, die Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt AR-Erfahrungen ermöglichen", führte Cook weiter aus. Dennoch stehe die Welt erst am Anfang der Entwicklung der AR-Technologie.

"Meine Begeisterung bezüglich der Möglichkeiten, die sich in diesem Bereich auftun, könnte nicht größer sein", verkündete der Apple-CEO und deutete gleichzeitig weitere Neuerungen von Apple an: "Bleibt dran, dann werdet ihr erfahren, was wir anzubieten haben", versprach Cook.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SnapASkyline / Shutterstock.com, View Apart / Shutterstock.com