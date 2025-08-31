DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.030 -1,1%Nas21.060 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,93 +1,1%Gold3.516 +1,1%
Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag im Minus

02.09.25 16:09 Uhr
02.09.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 108,90 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
110,80 EUR 0,20 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 108,90 EUR abwärts. Bei 108,20 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.418 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 11,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 68,55 EUR fiel das Papier am 31.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,49 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,63 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

