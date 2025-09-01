Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 107,80 EUR.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 107,80 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 108,30 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 107,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.780 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 13,91 Prozent zulegen. Am 05.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,49 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

