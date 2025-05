Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Montagnachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 106,80 EUR nach oben.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:42 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 106,80 EUR. Bei 107,40 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 105,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.901 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 107,40 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 0,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,30 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,42 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 96,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Scout24.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,24 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

