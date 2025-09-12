Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag nordwärts

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 111,30 EUR zu.

Das Papier von Scout24 legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 111,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 112,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 26.902 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.09.2024 bei 72,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 34,86 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,49 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

