Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Scout24

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 97,40 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 97,40 EUR abwärts. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,90 EUR. Zuletzt wechselten 2.522 Scout24-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,60 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,34 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 64,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,81 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag