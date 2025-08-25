DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.277 ±-0,0%Nas21.474 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1650 +0,3%Öl67,41 -1,9%Gold3.384 +0,5%
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Kursentwicklung im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

26.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 115,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 15:50 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 115,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.556 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,23 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 67,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). Abschläge von 41,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,49 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

