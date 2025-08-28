Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 110,60 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 110,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 109,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.333 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.08.2024 auf bis zu 68,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,52 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,63 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

