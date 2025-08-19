Scout24 übernimmt spanische Online-Immobilienplattformen

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liege bei 153 Millionen Euro, teilte Scout24 am Donnerstag mit. Verkäufer ist der Finanzinvestor EQT. Die spanischen Plattformen vereinten mehr als acht Millionen monatlich aktive Nutzer, rund eine Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden, hieß es.

Fotocasa und Habitaclia sollen den Angaben zufolge 2025 voraussichtlich etwa 60 Millionen Euro Umsatz und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Pro-forma-Basis von rund elf Millionen Euro erzielen.

Beide Unternehmen würden unter ihren etablierten Markennamen weitergeführt. Die bisherige Geschäftsführung bleibe an Bord, hieß es weiter. Die Regulierungsbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen, den Abschluss der Transaktion erwartet Scout24 innerhalb der nächsten sechs Monate.

Scout24 will die Akquisition über Barmittel und bestehende Kreditfazilitäten finanzieren. Das laufende Aktienrückkaufprogramm und die Kapitalallokation des Unternehmens blieben unverändert./nas/jha/