DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag

01.09.25 16:10 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 239,00 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 239,00 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 239,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 238,10 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 219.309 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 160,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,33 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 234,78 EUR.

Am 07.08.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,51 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,47 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

