Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens

02.09.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 237,60 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 237,60 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 236,55 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 238,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.201 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 2,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 160,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 32,56 Prozent sinken.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,33 EUR je Siemens-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 234,78 EUR angegeben.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,51 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,47 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

