Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 230,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 230,70 EUR zu. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 232,25 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.986 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 5,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,24 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 43,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,33 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 234,78 EUR angegeben.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,48 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Siemens-Aktie in Rot: Bernstein senkt auf 'Market-Perform' - Potenzial fehlt

Aktien-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens