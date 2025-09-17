Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 227,60 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 227,60 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 228,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 226,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.934 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 7,05 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,34 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 238,11 EUR an.

Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,51 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 19,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie leichter: Kooperation mit Stryker bei Robotersystem

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 10 Jahren verdient

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt