Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 225,45 EUR ab.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 225,45 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 225,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.668 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,34 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 238,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,49 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie leichter: Kooperation mit Stryker bei Robotersystem

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 10 Jahren verdient

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt