Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 228,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 228,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 229,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 875.122 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 7,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,38 EUR ab. Abschläge von 28,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,34 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 238,11 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

