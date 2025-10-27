Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 245,30 EUR.
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 245,30 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 246,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 244,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106.840 Siemens-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,44 EUR aus.
Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,38 Mrd. EUR – ein Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,63 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
