Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagvormittag nordwärts
Die Aktie von Siemens zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Um 09:06 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 244,90 EUR zu. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 245,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 244,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.870 Siemens-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,70 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,41 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,44 EUR an.
Am 07.08.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.
Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,63 EUR je Aktie.
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
