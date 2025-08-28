Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Freitagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 240,00 EUR zu.

Das Papier von Siemens legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 240,00 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 240,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 235,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 497.952 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 160,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 49,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,33 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 234,78 EUR.

Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

