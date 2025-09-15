DAX23.416 +0,4%ESt505.379 +0,1%Top 10 Crypto16,10 -1,2%Dow45.995 +0,5%Nas22.252 -0,4%Bitcoin98.065 -0,3%Euro1,1849 -0,1%Öl68,36 -0,2%Gold3.681 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: Dow freundlich -- DAX fester -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers kooperiert für Robotersystem mit Stryker

17.09.25 15:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
225,35 EUR -1,65 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
47,49 EUR -0,41 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stryker Corp.
316,40 EUR -3,60 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Siemens Healthineers will ein Robotersystem für die Behandlung von Schlaganfällen und Aneurysmen gemeinsam mit dem US-Medizintechnologieunternehmen Stryker entwickeln. Dazu wurde jetzt eine strategische Partnerschaft geschlossen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen heißt. Ziel sei ein Robotersystem, mit dem ein umfassendes Spektrum an ausgewählten und notfallmäßigen neurovaskulären Eingriffen vorgenommen werden könne, hieß es.

Wer­bung

Beide Seiten wollten ein "Ökosystem aus Bildführung, Robotik und Implantaten... schaffen", sagte der für den Geschäftsbereich Advanced Therapies bei Siemens zuständige Leiter Carsten Bertram. Der klinische Nutzen des Systems soll anschließend von Ärzten erprobt werden.

Vor sechs Jahren hatte Siemens Healthineers die Präzisionsroboter-Plattform des US-Unternehmens Corindus erworben. Deren Einsatz bei konventionellen Herzkathetern war aber von Ärzten im klinischen Alltag nicht angenommen worden, so dass das Medizintechnikunternehmen das Projekt eingestampft hat.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 09:58 ET (13:58 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Stryker und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens BuyUBS AG
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen