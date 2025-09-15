Siemens Healthineers kooperiert für Robotersystem mit Stryker
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Siemens Healthineers will ein Robotersystem für die Behandlung von Schlaganfällen und Aneurysmen gemeinsam mit dem US-Medizintechnologieunternehmen Stryker entwickeln. Dazu wurde jetzt eine strategische Partnerschaft geschlossen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen heißt. Ziel sei ein Robotersystem, mit dem ein umfassendes Spektrum an ausgewählten und notfallmäßigen neurovaskulären Eingriffen vorgenommen werden könne, hieß es.
Beide Seiten wollten ein "Ökosystem aus Bildführung, Robotik und Implantaten... schaffen", sagte der für den Geschäftsbereich Advanced Therapies bei Siemens zuständige Leiter Carsten Bertram. Der klinische Nutzen des Systems soll anschließend von Ärzten erprobt werden.
Vor sechs Jahren hatte Siemens Healthineers die Präzisionsroboter-Plattform des US-Unternehmens Corindus erworben. Deren Einsatz bei konventionellen Herzkathetern war aber von Ärzten im klinischen Alltag nicht angenommen worden, so dass das Medizintechnikunternehmen das Projekt eingestampft hat.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2025 09:58 ET (13:58 GMT)
Übrigens: Stryker und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Siemens AG
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen