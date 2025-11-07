Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 44,54 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 44,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 44,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,37 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.910 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 31,30 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit Abgaben von 7,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,54 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,55 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,32 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2026 2,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

