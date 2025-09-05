Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 47,43 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 47,43 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,48 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.949 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 18,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,11 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Aktie aus.

