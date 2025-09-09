Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 48,31 EUR.
Das Papier von Siemens Healthineers legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 48,31 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 878.465 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 21,05 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,21 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 14,70 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,29 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,66 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,42 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,42 EUR fest.
