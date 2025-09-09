Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 47,35 EUR.
Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 47,35 EUR. Bei 47,43 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 47,31 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 9.865 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 23,51 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 14,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,08 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.
Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,41 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
