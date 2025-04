Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 47,09 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 47,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 47,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.214 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 24,19 Prozent wieder erreichen. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 14,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,24 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,48 Mrd. EUR – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

