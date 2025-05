Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 35,94 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 35,94 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 35,74 EUR. Bei 37,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.456 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 79,10 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 120,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,121 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,00 EUR.

Am 30.04.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siltronic mit 0,86 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 345,80 Mio. EUR gegenüber 343,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 23.07.2026.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,500 EUR einfahren.

