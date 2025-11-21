DAX23.146 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,32 -1,4%Gold4.037 -1,0%
Kurs der Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Mittag ausgebremst

21.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 42,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
42,26 EUR -1,18 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 4,1 Prozent auf 42,06 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 41,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.973 Siltronic-Aktien.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 61,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 32,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 0,60 EUR je Aktie generiert. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 300,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.03.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,541 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

