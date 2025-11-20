DAX23.335 +0,7%Est505.587 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1529 -0,1%Öl64,06 +0,6%Gold4.063 -0,4%
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Profil
Kurs der Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag gesucht

20.11.25 09:23 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Siltronic AG
45,56 EUR 1,02 EUR 2,29%
Die Siltronic-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 45,80 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,10 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 46,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.298 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 28.10.2025. Siltronic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 300,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,541 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
