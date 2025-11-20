Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag gefragt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,66 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 44,66 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,10 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.497 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 61,75 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 38,27 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 29,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 300,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,95 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,541 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

