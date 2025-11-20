Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag auf rotem Terrain

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 44,06 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 44,06 EUR ab. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,78 EUR ab. Bei 46,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.282 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 28,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 38,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 54,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 28.10.2025. Das EPS lag bei -1,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 vorlegen. Am 11.03.2027 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Siltronic-Aktie.

