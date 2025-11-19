Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag im Aufwind

Kurs der Siltronic

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 43,84 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 43,84 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 44,48 EUR. Bei 42,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 37.403 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 38,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 28.10.2025 vor. Das EPS lag bei -1,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,95 Prozent zurück. Hier wurden 300,30 Mio. EUR gegenüber 357,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR ausweisen wird.

