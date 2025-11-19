DAX23.259 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,70 -1,7%Gold4.113 +1,1%
Kurs der Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag mit Verlusten

19.11.25 12:04 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 43,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
42,92 EUR -0,48 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 43,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 42,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.366 Siltronic-Aktien.

Bei 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 30,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 26,28 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00 EUR an.

Am 28.10.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Siltronic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 300,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

