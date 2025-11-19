DAX23.168 -0,1%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.928 -1,5%Euro1,1576 -0,1%Öl64,39 -0,7%Gold4.085 +0,4%
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag kaum verändert

19.11.25 09:22 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 43,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
42,92 EUR -0,48 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 43,08 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,10 EUR an. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,92 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.916 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 61,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 30,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,42 Prozent.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 28.10.2025. Das EPS lag bei -1,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.03.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,541 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
