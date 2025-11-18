Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 43,56 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 43,56 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,44 EUR ab. Bei 43,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.723 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 29,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 31,70 EUR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 27,23 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 54,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 28.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. Am 11.03.2027 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,541 EUR je Siltronic-Aktie.

