Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 43,08 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Siltronic befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 43,08 EUR ab. Bei 42,16 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,62 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 25.811 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,34 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 31,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 26,42 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 54,00 EUR angegeben.
Am 28.10.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 300,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden.
Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Siltronic-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet
Siltronic: Wo ist der nächste Halt?
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
Analysen zu Siltronic AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.2025
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.2025
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.07.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen