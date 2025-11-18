Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 43,08 EUR ab.

Das Papier von Siltronic befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 43,08 EUR ab. Bei 42,16 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,62 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 25.811 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,34 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 31,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 26,42 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 54,00 EUR angegeben.

Am 28.10.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 300,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Siltronic-Aktie.

