Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 42,98 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 42,98 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 42,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,62 EUR. Zuletzt wechselten 17.762 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 61,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 43,67 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 35,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 300,30 Mio. EUR im Vergleich zu 357,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 11.03.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet

Siltronic: Wo ist der nächste Halt?

Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich