DAX23.119 -0,7%Est505.521 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,64 -0,9%Gold4.039 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
So bewegt sich Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Freitagvormittag ausgebremst

21.11.25 09:22 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Freitagvormittag ausgebremst

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 42,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
42,20 EUR -1,24 EUR -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 42,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 42,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.486 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 61,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,98 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,00 EUR.

Am 28.10.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ein EPS von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,541 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet

Siltronic: Wo ist der nächste Halt?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen