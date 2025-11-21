Siltronic Aktie News: Siltronic wird am Freitagvormittag ausgebremst

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 42,30 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 42,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 42,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.486 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 61,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,98 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,00 EUR.

Am 28.10.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ein EPS von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,541 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

