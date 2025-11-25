Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Nachmittag vor

Siltronic im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:50 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,56 EUR nach oben. Bei 44,54 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,22 EUR. Zuletzt wechselten 25.608 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 61,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 41,76 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 54,00 EUR.

Am 28.10.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357,30 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Aktie ausweisen dürften.

