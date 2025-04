Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 38,76 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 38,76 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 38,48 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.040 Stück gehandelt.

Bei 79,95 EUR erreichte der Titel am 27.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 106,27 Prozent. Bei 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 17,44 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,132 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 06.03.2025. Siltronic hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 360,60 Mio. EUR – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,980 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: Siltronic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chipaktien wie Infineon, AIXTRON und ASML im Aufwind: Markt reagiert auf temporäre Zoll-Ausnahmen