SMA Solar Aktie News: SMA Solar wird am Nachmittag ausgebremst

So entwickelt sich SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 23,38 EUR ab.

Um 15:49 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 23,38 EUR. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.649 SMA Solar-Aktien.

Am 04.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 6,03 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,94 EUR ab. Abschläge von 53,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 397,55 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

