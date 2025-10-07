SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 23,06 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 23,06 EUR. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 22,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.942 SMA Solar-Aktien.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 7,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 110,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie.

